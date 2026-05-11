Mrtav pijan upalio motorku i prijetio majci: "Nećeš više biti u kući"

Općinski sud u Bjelovaru proglasio je 37-godišnjeg muškarca krivim za nasilje u obitelji te mu je izrekao novčanu kaznu od 199,10 eura.

Prema presudi, incident se dogodio 3. travnja oko 9 sati ujutro u jednom naselju na području Bjelovara. Muškarac je bio pod snažnim utjecajem alkohola kada je započeo verbalni sukob s majkom i počeo je tjerati iz obiteljske kuće, piše Bjelovar.live. Situacija je potom eskalirala. U jednom trenutku upalio je motornu pilu i počeo dodavati gas. Tijekom incidenta je zaprijetio majci riječima: "Nećeš više biti u kući."

Ne mora platiti kaznu zbog vremena provedenog u pritvoru

Nakon toga se zaključao u kuću, dok je njegova majka, prestrašena zbog njegova ponašanja, pobjegla na ulicu i pozvala policiju. Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja te ga uhitila, nakon čega je četiri dana proveo u zadržavanju. Muškarcu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,69 promila. Sud je pri donošenju presude uzeo u obzir vrijeme provedeno u pritvoru pa se smatra da je novčana kazna u tom dijelu već izvršena.

Tijekom sudskog postupka okrivljeni je kratko izrazio žaljenje zbog svega što se dogodilo.