Ovo mnogi ne znaju: Do koje veličine objekta ne treba građevinska dozvola?

Planirate proširenje kuće, postavljanje nadstrešnice ili gradnju pomoćnog objekta u dvorištu? Prije početka radova ključno je poznavati zakonske okvire kako biste izbjegli visoke kazne i rušenje. Hrvatsko zakonodavstvo jasno razlikuje zahvate koji se izvode slobodno, one koji zahtijevaju glavni projekt te radove za koje je nužna puna građevinska dozvola.

Temeljni dokument je Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Ipak, on nije jedini autoritet. Uz Pravilnik obavezno morate konzultirati i prostorni plan uređenja vaše općine ili grada. Čest je slučaj da Pravilnik nešto dopušta, dok lokalni prostorni plan to isto brani zbog specifičnih uvjeta gradnje ili zaštite okoliša.

Radovi koji ne zahtijevaju ni dozvolu ni projekt

Na čestici postojeće i zakonite zgrade dopušten je niz zahvata koje smijete izvesti potpuno slobodno, bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta. Prvu skupinu čine infrastrukturni objekti poput cisterni za vodu ili septičkih jama zapremnine do 27 kubičnih metara. Ovo je rijedak izuzetak u zakonu koji omogućuje gradnju čak i ako je zahvat protivan prostornom planu, osim u strogo zaštićenim područjima poput nacionalnih parkova.

Kada je riječ o uređenju okućnice i pomoćnim građevinama, slobodno možete podići vrtnu sjenicu ili nadstrešnicu do najviše 20 kvadratnih metara tlocrtne površine, bilo da je prislonjena uz kuću ili samostojeća. Isti kriterij kvadrature vrijedi i za terasu uz kuću u razini terena, koja također može imati do 20 kvadratnih metara. U ovu kategoriju "slobodne gradnje" spadaju i manji ukopani bazeni ili ribnjaci dubine do jednog metra, kao i otvorena ognjišta do tri kvadratna metra površine i tri metra visine.

Posebnu pažnju treba posvetiti ogradama i zidovima koji imaju precizna visinska ograničenja. Bez ikakve dokumentacije dopuštena je ograda do 2,2 metra, ogradni zid do 1,6 metara te potporni zid do jednog metra visine mjereno od najnižeg dijela terena. Svako prekoračenje ovih dimenzija automatski zahtijeva izradu glavnog projekta. Što se tiče samog parternog uređenja, bez papirologije smijete izvoditi staze, platoe i stube izravno na terenu, uz postavljanje rukohvata ili stabilnih dječjih igračaka.

Što smijete napraviti unutar same zgrade

Unutar zgrade i na pristupu zgradi slobodno možete prilagođavati stube, hodnike i staze kako bi bili pogodni za osobe s teškoćama u kretanju. Jedini uvjet je da tim radovima ne mijenjate statiku i požarnu sigurnost objekta.

Na samoj zakonitoj zgradi smijete ugraditi sustav grijanja, hlađenja ili klimatizacije snage do 30 kW. Smijete zamijeniti vanjske i unutarnje prozore i vrata te dodati nove otvore u nenosive pregradne zidove. Kabelske mreže i priključak na infrastrukturne instalacije? Također slobodno.

Ali ovdje dolazi važan detalj. Ako zgrada ima do tri stana ili građevinsku bruto površinu do 600 m², smijete je toplinski izolirati, izvesti hidroizolaciju, postaviti postrojenje za grijanje, hlađenje ili ventilaciju. Smijete izvesti kompletne instalacije vodovoda, kanalizacije, plina i elektroinstalacija. To uključuje i zamjenu postojećeg sustava grijanja sustavom dizalice topline ako su izmjenjivači na vlastitoj čestici. Sunčani kolektori za toplinske potrebe građevine također ulaze u ovu kategoriju.

Može li se tu nešto zakomplicirati? Naravno. Ako zgrada ima više od tri stana ili bruto površinu veću od 600 m², za ove iste radove trebat ćete glavni projekt.

Zahvati koji traže glavni projekt, ali ne i dozvolu

Unutar same zgrade i na njezinom pristupu dopušteno je prilagođavati stube, hodnike i staze kako bi se osigurala pristupačnost osobama s teškoćama u kretanju. Osnovni je uvjet da ti radovi ne narušavaju statičku stabilnost niti požarnu sigurnost objekta. Na zakonitoj zgradi slobodno možete ugraditi sustave grijanja, hlađenja ili klimatizacije snage do 30 kilovata, zamijeniti vanjsku i unutarnju stolariju te izvesti nove otvore u nenosivim pregradnim zidovima. Također, bez dodatne dokumentacije dopušteno je izvođenje kabelskih mreža i priključaka na infrastrukturne instalacije.

Važna razlika u pravilima gradnje ovisi o veličini i namjeni objekta. Ako zgrada ima najviše tri stana ili građevinsku bruto površinu do 600 kvadratnih metara, bez građevinske dozvole i projekta smijete izvesti toplinsku izolaciju fasade, hidroizolaciju te postaviti kompletne instalacije vodovoda, kanalizacije, plina i električne energije. To uključuje i ugradnju sunčanih kolektora za toplinske potrebe te zamjenu sustava grijanja dizalicom topline, pod uvjetom da se izmjenjivači nalaze na vlastitoj čestici.

Međutim, ako zgrada ima više od tri stana ili bruto površinu veću od 600 kvadratnih metara, pravila se mijenjaju. Za sve navedene radove, od fasade do instalacija, obavezno je ishoditi glavni projekt, iakograđevinska dozvolai dalje nije potrebna. Ova granica od 600 kvadrata ključna je točka na kojoj mnogi investitori nesvjesno pogriješe, stoga je provjera površine u projektu zgrade prvi korak svake adaptacije.

Krovne preinake i posebni zahvati

Ozbiljniji zahvati na konstrukciji zgrade često zahtijevaju glavni projekt, ali ne i građevinsku dozvolu. Primjerice, izvedba krovnih kućica dopuštena je uz projekt, kao i podizanje novog nadozida do najviše nula cijelih šest metara. Isti se uvjet primjenjuje i ako se postojeći zakoniti nadozid povećava za najviše nula cijelih šest metara radi bolje iskoristivosti potkrovlja. Uz glavni projekt dopušteno je i dodavanje novih vanjskih ili unutarnjih otvora, poput prozora i vrata, čak i unutar nosivih zidova, pod uvjetom da se ne ugrožava statika zgrade.

Zanimljiv izuzetak u zakonu odnosi se na ugradnju dizala te prenamjenu ravnog krova u kosi ili zaobljeni krov bez nadozida. Ovi se zahvati na zakonitoj zgradi smiju izvesti uz glavni projekt čak i ako su u suprotnosti s lokalnim prostornim planom. Ipak, za promjenu oblika krova obavezno je ishoditi uporabnu dozvolu. Ako je gradnja kosog krova u skladu s prostornim planom, dopušteno je izvesti i nadozid do visine od nula cijelih šest metara.

Modernizacija objekta tehnološkim sustavima također prati jednostavniju proceduru. Uz glavni projekt, bez građevinske dozvole smijete postaviti sustav fotonaponskih modula za predaju energije u javnu mrežu, opremu za punjenje električnih vozila, drenažne sustave te antenske prihvate. Ovi radovi omogućuju suvremenu funkcionalnost nekretnine uz znatno manju administrativnu opterećenost u usporedbi s punim postupkom ishođenja dozvole.

Zašto je prostorni plan jednako važan kao i pravilnik

Mnogi investitori pogrešno pretpostavljaju da je čitanje Pravilnika dovoljno za početak radova. Međutim, lokalni prostorni plan često donosi stroža pravila koja mogu zabraniti zahvat čak i ako ga opći Pravilnik dopušta. Primjerice, dogradnja otvorenog stubišta do gornje etaže postojeće zgrade izravno utječe na koeficijent izgrađenosti čestice. Svaka promjena koja utječe na usklađenost s lokacijskim uvjetima automatski zahtijeva ishođenje građevinske dozvole, bez obzira na jednostavnost samog zahvata.

Dozvolu je moguće dobiti isključivo ako novi koeficijent izgrađenosti ostaje unutar granica koje propisuje prostorni plan općine ili grada. Ako plan predviđa maksimalnu izgrađenost koju ste već dosegli postojećom zgradom, dodatna gradnja neće biti odobrena. Stoga je detaljna provjera prostornog plana nužan prvi korak kojim se izbjegava rizik bespravne gradnje i nemogućnost kasnijeg ishođenja uporabne dozvole. Pravilnik nudi okvirne mogućnosti, ali prostorni plan određuje konačnu granicu dopuštenoga na vašoj čestici.

