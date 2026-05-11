Muškarac koji je napao novinara Sinišu Vukovića završio kod pritvorskog nadzornika

Splitska policija dovršila je obradu nad muškarcem za kojeg se sumnja da je na blagdan sv. Duje u Splitu prijetio novinaru Siniši Vukoviću.

"Jučer, 10. svibnja 2026. godine dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 7. svibnja 2026. godine na Obali hrvatskog narodnog preporoda u Splitu na štetu 53-godišnjeg novinara počinio kazneno djelo prijetnja iz čl. 139 st. 3 Kaznenog zakona.

Jutros je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku", priopćili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Podsjetimo, muškarac je Vukovića prvo samo vrijeđao, a zatim je s obližnjeg štanda uzeo motiku i krenuo prema njemu. Nepoznati muškarac pronađen je nakon što je policija objavila njegove slike.