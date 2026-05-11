Ovo nitko nije očekivao: Na Šansonu stiglo čak 127 pjesama!

Zatvoren je natječaj za Festival dalmatinske šansone u Šibeniku, a kako doznajemo, pristiglo je čak 127 skladbi.

“Jako smo zadovoljni kvalitetom pristiglih radova i mogu reći da im je nekako dodirna točka svi ti autori pokazuju ljubav prema kvalitetnoj glazbi”, izjavila je umjetnička direktorica Šansone Tommi Mischell.

Dodala je i kako je zadovoljna što ima podjednako i ženskih i muških autora te da je primjetna i “smjena generacija”.

Tommi Mischell je naglasila kako će se posla sada primiti festivalski žiri te do kraja svibnja odabrati skladbe za festival.

“Početni nam je plan bio odabrati 20 pjesama, ali sve mi se čini da ćemo zbog kvalitete pristiglih radova dodati i koju više”.

Festival dalmatinske šansone održat će se u Šibeniku 21. i 22. kolovoza s time da će prva revijalna večer biti posvećena Krsti Jurasu.