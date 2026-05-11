Nadini kadeti osvojili Prvenstvo Hrvatske

Jučer su Nadini kadeti do 16 godina osvojili Prvenstvo Hrvatske u Sinju!

Prvu utakmicu dana igrali su domaći RK Sinj koji je pobijedio brojčano oslabljeni RK Zagreb s 22:12. U drugoj utakmici dana Nada je igrala protiv Sinja, kojeg je povela s 24:0. Nakon sjajnog starta i prvog poluvremena Nada se malo opustila te je Sinj doveo rezultat do 24:17, no pred kraj utakmice Vukorepa postiže zgoditak za konačnih 29:17.

Nakon toga Nada je igrala protiv oslabljenog Zagreba te su vodili 19:5 međutim radi poteškoća s ozljedama sa strane Zagreba i manjka igrača, Nadi je dodijeljena pobjeda 20:0 i tako je postala prvak Hrvatske!

"Naša dica su ovime pokazali kakva se promjena možete dogoditi u godinu dana upornim radom i treningom te bi se svi trebali ugledati na njih.

Čestitke treneru i svima igračima te čestitke RK Sinj I Rk Zagreb na odličnim utakmicama. Hvala RK Sinju na gostoprimstvu", poručuju iz Nade.

Za Nadu su igrali: F. Bartičević, Belušić, J. Bartičević, I. Marović, Tomić-Frlekin, De Micheli Viturri, Bezić, Budimir, Vukorepa, Zekan, Uroda, Mimica, Ćurin, Savković Gracin, Panchev. Trener prof. Vlado Ursić.

Bravo za sve!