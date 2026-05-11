More, umjetnost i održivost: Hotel Split pokrovitelj podmorske izložbe 'Tišine dubine'

Tijekom akcije očišćen je dio podmorja ispred hotela, dok je podmorska izložba postavljena kao jedinstven sadržaj dostupan svim gostima i posjetiteljima tijekom cijele sezone

Na plaži ispred Hotel Split 09.svibnja 2026. uspješno je održana ekološka akcija čišćenja podmorja te postavljena podmorska izložba „Tišine dubine” autora Hrvoja Paštara,čime je još jednom istaknuta važnost očuvanja mora, prirode i prostora u kojem živimo.

Projekt je realiziran uz podršku i pokroviteljstvo Hotela Split, s ciljem povezivanja održivog turizma, umjetnosti i društveno odgovornog djelovanja prema lokalnoj zajednici i okolišu. Tijekom akcije očišćen je dio podmorja ispred hotela, dok je podmorska izložba postavljena kao jedinstven sadržaj dostupan svim gostima i posjetiteljima tijekom cijele sezone.

Ovakve inicijative imaju višestruku vrijednost – osim što doprinose očuvanju prirodnih ljepota Podstrane i hrvatske obale, istovremeno podižu svijest o važnosti odgovornog odnosa prema moru i okolišu te stvaraju dodatnu vrijednost za goste destinacije.

Hotel Split kroz svoje djelovanje kontinuirano nastoji promovirati održivost, kvalitetu života lokalne zajednice i odgovoran pristup turizmu, vjerujući kako upravo ovakvi projekti predstavljaju budućnost modernog hotelijerstva – turizma koji poštuje prirodu, uključuje zajednicu i ostavlja pozitivan trag u prostoru u kojem djeluje.

Posebna vrijednost projekta leži i u činjenici da će izložba „Tišine dubine” tijekom cijele sezone biti besplatno dostupna gostima, kojima će biti omogućena i posudba maski za razgledavanje postava pod morem. Na taj način posjetitelji imaju priliku doživjeti spoj umjetnosti, mora i ekologije na autentičan i drugačiji način.

