Pulski lukobran pod opsadom policije: Iz mora izvlače bombe, mogu se čuti detonacije

Počela je policijska akcija uklanjanja eksplozivnih sredstava na području pulskog lukobrana. Riječ je o bombama i granatama zaostalima nakon Drugog svjetskog rata. Ovo nije prva takva akcija. Policija i ovaj put poziva na oprez i upozorava građane na moguće detonacije.

Procjenjuje se da će akcija trajati oko tri tjedna no to će ovisiti o sigurnosnim procedurama, vremenskim uvjetima, ali i samoj težini uklanjanja eksplozivnih sredstava iz mora, piše HRT.

Akcija je počela oko 9 sati, a do sada su uklonjene dvije zrakoplovne bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata. Na njima nije pronađen upaljač.

Eksplozivna sredstva pronađena su tijekom građevinskih radova na pulskom lukobranu još u ožujku ove godine, a uz dvije zrakoplovne bombe pronađeno je 160 granata, metci i upaljači za topnička sredstva.

Iz policijske uprave javili su kako će se eksplozivna sredstva uništavati na bivšem vojnom poligonu Marlera, a sva ona koja ne budu sigurna za transport, uništavat će se na lokaciji. Građani su upozoreni na moguće detonacije.

Policijski službenici ograničili su pristup pulskom lukobranu i s kopna i s mora, piše HRT.

- Prvo će se vaditi eksplozivna sredstva iz mora, nakon toga će se ona eksplozivna sredstva koja neće biti sigurna za transport odmah uništavati na mjestu pronalaska. Druga sredstva će se nakon što se sva sredstva izvade, prevesti na sigurnu lokaciju, to će biti poligon Marlera i tamo će se uništiti u kontroliranim uvjetima, rekla je Suzana Sokač, glasnogovornica PU istarske.