Sjećanja na školske dane: OŠ Marka Marulića priprema monografiju, pomozite im prikupiti fotografije iz prošlosti

Godine 2028. Osnovna škola Marka Marulića u Sinju proslavit će 50 godina postojanja.

- Povodom ove velike obljetnice u pripremi je monografija koja će prikazati pola stoljeća obrazovanja, uspjeha i uspomena.

Ako u obiteljskim albumima čuvate fotografije iz školskih dana, podijelite ih s nama.

Prikupljamo:

fotografije školske zgrade i učionica

razredne fotografije

fotografije školskih sportskih ekipa i sportskih natjecanja

fotografije snimljene tijekom nastave, školskih izleta, školskih priredbi, novinskih članaka te dodjela svjedodžbi

Skenirane fotografije možete poslati elektroničkom poštom na: ured@os-mmarulica-sinj.skole.hr. Fotografije trebaju sadržavati kratak opis (godina nastanka, događaj/povod, razred ili generacija te imena osoba koje prepoznajete).

Fotografije možete predati i osobno, uz prethodnu telefonsku najavu. Posuđene fotografije bit će skenirane i vraćene. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 021/821-578.

Dio prikupljenih materijala bit će korišten i za vremensku kapsulu koju planiramo postaviti povodom 50. obljetnice škole, a otvorit će se na 100. obljetnicu škole.

Nadamo se vašoj podršci u nastojanju da sačuvamo vrijedan dio povijesti Sinja i školstva - stoji u priopćenju za medije kojeg potpisujeravnatelj škole Marko Križanac.