Mjesec dana uoči početka otkriven vizualni identitet 19. FMFS-a

Točno je mjesec dana do početka 19. Festivala mediteranskog filma Split! Omiljena kulturna manifestacija u sklopu koje publika u Splitu deset dana živi s premijerama filmova i družeći se s brojnim filmašima, održat će se od 10.-20. lipnja u Ljetnom kinu Bačvice, Tvrđavi Gripe, kinoteci Zlatna vrata i besplatnom kinu u Đardinu.

Predstavljen je vizualni identitet 19. FMFS kojeg se uvijek željno iščekuje, a i ovog puta potpisuje ga dizajner Karlo Kazinoti.

"Noćno kupanje na Bačama posebna je avantura kojoj smo često svjedoci, a ponekad i akteri, vraćajući se kući iz obližnjeg kina. Savršena temperatura mora i prazna pješčana plaža, koja tijekom dana vrvi kupačima, u noćnim satima postane neodoljiva pozivnica za bezglavi trk kroz morsku pličinu. Poput nekog sretnog filmskog kraja, u ovoj pomalo ludoj jurnjavi, večer dolazi do još jednog vrhunca u kojemu svatko dobije priliku za refat se, a budući da ovakvi događaji budu potpuno spontani, pripazite koje mudante i ređipete nosite tijekom festivalskih dana", riječi su ovo kojima Karlo Kazinoti objašnjava ideju ovogodišnjeg vizualnog identiteta, kojeg krasi fotografija Frane Balte.