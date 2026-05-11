Vušković ostaje u Bundesligi?

Luka Vušković mogao bi i sljedeće sezone igrati u Bundesligi. Prema informacijama koje prenosi njemački HSV24, za mladog hrvatskog stopera interes pokazuje Borussia Dortmund, koja bi ga željela dovesti na posudbu iz Tottenhama. Vušković je ove sezone ostavio snažan dojam u dresu HSV-a, a u Njemačkoj se već neko vrijeme spekulira o njegovoj budućnosti. Dortmund ga navodno vidi kao moguće pojačanje u zadnjoj liniji, osobito u kontekstu odlaska Niklasa Sülea, koji bi nakon sezone trebao završiti profesionalnu karijeru, piše njemački MOPO.

Tottenham ne želi pristati na opciju otkupa

Prema istom izvoru, Borussia Dortmund ne bi željela samo običnu posudbu. Klub s Ruhrgebietsa navodno bi u posao pokušao uključiti i opciju otkupa ugovora. Upravo tu zasad nastaje problem, jer Tottenham, koji drži Vuškovićeva prava, ne želi pristati na takav model.

Mladi hrvatski branič, prema navodima iz Njemačke, konačnu odluku o nastavku karijere ne planira donijeti prije povratka u London. To znači da bi se rasplet oko njegove budućnosti mogao čekati do završetka sezone i razgovora s Tottenhamom.

U igri i europski velikani

Vušković je, čini se, privukao pažnju još većih klubova. Njemački medij navodi da se uz njegovo ime spominju i Bayern München te Barcelona, no za razliku od Dortmunda, ta bi dva kluba navodno ciljala trajni transfer. U pozadini cijele priče i dalje se nada i HSV, klub u kojem je Vušković stekao status miljenika navijača. U Hamburgu bi rado produžili suradnju na još jednu sezonu, no konkurencija za hrvatskog stopera sve je jača, javlja njemački MOPO.

Odluka nakon povratka u London

Za sada je jasno tek da Vušković ima više opcija. Dortmund ga želi na posudbu, Bayern i Barcelona se spominju u kontekstu mogućeg transfera, dok HSV priželjkuje još jednu zajedničku godinu.