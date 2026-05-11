Novi direktor Žnjana najavit će aktivnosti na održavanju i unapređenju platoa

Održavanje Žnjanskog platoa, aktualne aktivnosti te planirani zahvati bit će tema konferencije za medije koja će se sutra održati na Žnjanskom platou, ispred upravne zgrade tvrtke Žnjan d.o.o.

Javnosti će se prvi put kao novi direktor tvrtke Žnjan d.o.o. obratiti Toni Jurišić Sokić (HGS Željka Keruma), mag. ing. elektrotehnike, koji će predstaviti daljnje korake u upravljanju i unapređenju ovog važnog gradskog prostora.

Žnjanski plato posljednjih je godina jedno od ključnih gradskih područja, a njegovo održavanje i daljnji razvoj od posebnog su interesa za građane Splita, osobito uoči ljetne sezone kada se očekuje povećan broj posjetitelja i korisnika ovog prostora.

Na konferenciji se očekuje više informacija o aktivnostima koje su trenutačno u tijeku, kao i o planovima koji bi trebali pridonijeti kvalitetnijem funkcioniranju i uređenju Žnjanskog platoa.