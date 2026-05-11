Dječji dom Maestral u Splitu zapošljava više djelatnika: Otvaraju novu podružnicu i pozivaju zainteresirane da se jave

Dječji dom Maestral u Splitu objavio je kako zapošljava više djelatnika na duže zamjene, a poziv je upućen kandidatima različitih stručnih profila.

Kako su naveli u objavi, traže se dva odgojitelja, pri čemu u obzir dolaze kandidati humanističkih smjerova, uključujući predškolske odgojitelje, učitelje, kineziologe, teologe i druge srodne profile.

Osim toga, Dječji dom Maestral traži i dvije medicinske sestre, dva socijalna radnika, kao i jednu suradnicu u odgoju sa srednjom stručnom spremom. Sva navedena radna mjesta odnose se na duže zamjene.

Iz Dječjeg doma Maestral poručuju kako uskoro otvaraju novu podružnicu, zbog čega pozivaju zainteresirane kandidate da dođu upoznati njihov rad. Ističu kako postoji mogućnost ostvarivanja dugoročne suradnje, na zadovoljstvo radnika, ali i djece o kojoj skrbe.

Prijave se šalju na e-mail adresu: dom.maestral@ddmaestral.hr.