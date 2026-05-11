VIDEO Ninčević krenuo u novi ciklus obilaska mjesnih odbora: "S građanima nastojim biti svaki dan"

Gradonačelnik Grada Solina Dalibor Ninčević objavio je kako je započeo novi ciklus obilaska mjesnih odbora, susreta i razgovora s građanima.

Susreti s građanima u Kučinama i Mravincima

Kako je poručio, cilj ovakvih obilazaka je biti na terenu, izravno među građanima, slušati njihove prijedloge, potrebe i probleme te zajedno tražiti najbolja rješenja za svakodnevni život u pojedinim dijelovima grada. "S građanima i među građanima nastojim biti svaki dan, neovisno je li početak ili kraj mandata", istaknuo je Ninčević.

Novi ciklus obilaska mjesnih odbora

Gradonačelnik je naveo kako je novi ciklus obilaska mjesnih odbora započeo upravo susretima s mještanima Kučina i Mravinaca. Riječ je o nastavku prakse izravne komunikacije s građanima, kroz koju gradska uprava želi dobiti jasniji uvid u stanje na terenu i prioritete koji su važni stanovnicima pojedinih naselja.

Ninčević je uz objavu pozvao građane da pogledaju kako su protekli susreti u Kučinama i Mravincima, naglasivši važnost kontinuiranog dijaloga i prisutnosti na terenu.