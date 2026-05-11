Kad se kiša 'poklopi' u ponedjeljak ujutro, vozače prema Splitu dočeka ovo

I ovog jutra vozače su dočekale velike gužve na prilazima Splitu. Kombinacija ponedjeljka, kiše i radova ponovno je stvorila prometni kaos na glavnim ulazima u grad.

Na brzoj cesti Solin – Klis, u smjeru Splita, promet se odvija otežano i usporeno zbog radova, a dodatne probleme stvara kiša koja je usporila promet na već opterećenim dionicama.

Kolone se stvaraju u oba smjera: iz Podstrane prema Splitu, osobito iza hotela Lav, ali i iz smjera Kaštela prema Solinu i dalje prema Splitu.

Stanje na Google Mapsu najbolje pokazuje jutarnju situaciju, gotovo svi glavni pravci prema gradu označeni su crvenom bojom, a kolone su mjestimice kilometarske.

