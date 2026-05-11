Pijana 27-godišnjakinja usred noći bježala policiji, nije bila sama u autu: Presreli su je pa napuhala 1.61 promil

Pijana djevojka bježala je policiji iza ponoći, ali su je brzo sustigli.

Kako javljaju iz Policijske uprave, sve se dogodilo na području Zagreba. Kažu kako je oko 2.25 sati ujutro na Medveščaku vozačica (27) upravljala automobilom Trgom žrtava fašizma. Na raskrižju s Ulicom kneza Višeslava nije zaustavila vozilo na znak policijskog službenika.

Nastavila je vožnju do Petrove ulice gdje su je policajci na koncu zaustavili kod kućnog broja 2. Napuhala je 1,61 promil i prevozila je više osoba u vozilu nego je to upisano u prometnoj dozvoli. Pretpostavlja se da ih je bilo barem šestero.

Vozačica je uhićena te privedena na sud. Policija je predložila kaznu od 2500 eura i devet mjeseci zabrane vožnje. Sud joj je izrekao 1740 eura kazne i predloženu zabranu, otkrili su u nedjelju iz policije, piše Danica.hr.