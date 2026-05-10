NOVA TEŠKA NESREĆA U DALMACIJI Ima ozlijeđenih, cesta zatvorena za promet

Na prometnici Put Dikla u Zadru večeras se dogodila prometna nesreća u kojoj ima ozlijeđenih osoba, a očevid je još uvijek u tijeku, piše Zadarski list.

Iz Operativno-komunikacijskog centra policije potvrđeno nam je kako su dojavu zaprimili u 18.30 sati, nakon čega su na teren odmah upućene sve žurne službe – policija, vatrogasci i hitna pomoć. Do nesreće je navodno došlo kada je jedno od vozila izgubilo kontrolu, izletjelo s kolnika i naletjelo na pješake koji su se nalazili u blizini.

Budući da je riječ o jednosmjernoj ulici, prometnica je trenutno zatvorena za promet dok traje policijski očevid i utvrđivanje svih okolnosti nesreće. Glasnogovornica PU zadarske Ivana Grbin kazala nam je kako policija za sada ne može iznositi više službenih informacija dok kolege s terena ne dovrše postupanje.

Više detalja o okolnostima nesreće i stanju ozlijeđenih osoba bit će poznato nakon završetka očevida.