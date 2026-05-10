VIDEO Okupite ekipu: Na Žnjanu se organizira veliki humanitarni turnir!

Na Žnjanu će se od 25. do 30. svibnja održati humanitarni nogometni turnir koji će okupiti ljubitelje nogometa, druženja i dobre atmosfere. Turnir će se igrati u nogometnom kavezu na Žnjanu, a cilj događaja je kroz sport i zajedništvo pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da okupe ekipu i prijave se na vrijeme. Pravo sudjelovanja imaju ekipe čiji su članovi rođeni 2010. godine i stariji, a turnir je otvoren za sve koji žele biti dio ove humanitarne priče — igrače, prijatelje, navijače i građane koji žele podržati događaj.

Natjecanje će se igrati u formatu 3 na 3, uz dvije izmjene po ekipi. Uz sportski dio programa, organizatori najavljuju odličnu atmosferu, fair play i puno dobrog nogometa, ali i naglašavaju da je najvažniji upravo humanitarni karakter turnira.

Humanitarni turnir na Žnjanu zamišljen je kao događaj koji spaja sport, druženje i solidarnost, pa se očekuje da će privući brojne ekipe i posjetitelje.

