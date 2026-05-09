VIDEO Snimke sa svadbe poznatog influencera zapalile društvene mreže. Pogledajte prizore

Društvene mreže posljednjih su sati preplavljene snimkama s vjenčanja poznatog youtubera i influencera Adriana Petričevića i njegove odabranice Anje. Videozapisi sa svadbene fešte masovno se dijele, a korisnici komentiraju atmosferu, glazbu i trenutke koji su se vrlo brzo proširili Instagramom i TikTokom.

Ulazak koji je odmah postao hit

Posebnu pažnju privukao je ulazak mladenaca u salu. Adri i Anja pred goste su stigli uz pjesmu "Tokyo Drift", što je izazvalo brojne reakcije i dodatno podiglo atmosferu na slavlju.

Snimka tog trenutka među najdijeljenijima je s njihove svadbe, a mnogi komentiraju kako su mladenci odabrali neobičan i efektan način za početak večeri. Na svadbi je zapjevao i Mile Kitić, čiji su nastup gosti dočekali s oduševljenjem. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se kako uzvanici pjevaju, plešu i uživaju u dobroj atmosferi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ismael (@ismael_iiso)

Videozapisi se masovno dijele

Objave sa svadbe brzo su se proširile društvenim mrežama, a kadrovi iz sale ne prestaju se dijeliti. Ulazak mladenaca, nastup Mile Kitića i raspoloženi gosti pretvorili su ovu svadbenu feštu u jednu od tema o kojoj se danas najviše govori na domaćem dijelu interneta.