Bojanje zidova postalo luksuz? Troškovi u nekoliko godina drastično porasli

Sredina je proljeća i idealno vrijeme za obavljanje radova u stanu ili kući poput onih soboslikarsko-ličilačkih.

Radi urednosti i higijene prostora preporučuje se bojanje unutarnjih zidova otprilike svakih pet godina, a u prostorijama poput kuhinje i kupaonice čak i češće. No zbog stalnog rasta cijena potrebnih materijala i usluga (ako zidove ne bojate sami) mnogi to čine puno rjeđe.

Ili etapno, poput Zagrepčanke Zrinke koja s obitelji živi u širem središtu grada u stanu koji je prilikom potresa 2020. godine pretrpio manje štete na zidovima.

Zrinka je prije dvije godine za N1 kazala kako su ona i suprug zbog velikih troškova i drugih izdataka odlučili 'okrečiti' svoj stan od sedamdesetak kvadrata u više navrata, dvije po dvije prostorije. Tada, u proljeće 2024. godine, najprije im je ličilac kojeg su našli na preporuku prijatelja, oličio dnevnu sobu i kupaonicu. Potom lani spavaću sobu i predsoblje, a sada se spremaju krečiti preostale dvije prostorije - kuhinju i dječju sobu.

U četiri godine 150 posto skuplje

"Lani kad smo krečili spavaću sobu i predsoblje nismo uspjeli ranije naći čovjeka da nam to odradi, nego tek u studenome kada je već bilo hladno i vlažno. Zidovi su se sporije sušili i dosta se osjetio miris boje. Sada smo ranije krenuli u potragu, našli majstora i dogovorili termin krajem svibnja. Tada će već biti toplo pa se zidovi ne bi trebali dugo sušiti kao jesenas", rekla je ovih dana za N1 sugovornica.

A od pretprošle godine kada smo o ovome prvi puta razgovarali s njom, usluga bojanja zidova je kao i ostali slični radovi, značajno poskupjela. Cijena je tada bila između dva i četiri eura po kvadratu površine, a još dvije godine ranije - euro do euro i pol. Sada je, prema portalu Trebam.hr, cijena bojanja zidova između dva i pol i pet eura po kvadratu. U odnosu na pretprošlu godinu, to je poskupljenje od 25 posto, a u odnosu na 2022. godinu - više od 150 posto.

U prosjeku 3,5 eura po kvadratu

Bojanje zidova najbolje je obaviti u kasno proljeće ili ranu jesen. Tada je vani toplo no ne i pretoplo, a vlaga u zraku nije prevelika. To je važno jer u takvim uvjetima zidovi se brže suše, a prostorije lakše provjetravaju od neugodnih mirisa boje i nezdravog isparavanja iste. U kasnu jesen i zimi ne samo da se zidovi sporije suše, nego zbog vlage u zraku na njima može nastati i plijesan. Usred ljeta, pak, kada su vrućine najveće, zbog suhog zraka svježe nanesena boja može 'presušiti' i popucati.

Uobičajeno je kod bojanja zidova i stropova nanijeti dva premaza boje. Najčešće je litra boje dovoljna za nanošenje dva sloja na šest do osam kvadratnih metara zida. Za stotinjak kvadrata potrebno je 15 do 20 litara boje.

Prema portalu Trebam.hr, cijena bojanja zidova u prosjeku košta 3,5 eura po kvadratnom metru površine. Po tome bi naša sugovornica za bojanje 95 kvadrata površine zidova i stropova u dječjoj sobi i kuhinji trebala platiti oko 330 eura.

Prije bojanja - struganje i gletanje

No prije samog bojanja treba obaviti i pripremne radove. Prvo sastrugati staru boju sa zidova što, prema podacima s istog portala, košta između 1,30 i 2,50 eura ili u prosjeku dva eura po kvadratu. Sugovornici to bi, po gruboj računici, uvećalo trošak za još 190 eura.

Nakon struganja stare boje, a prije nanošenja nove, zidove i stropove treba poravnati. Taj posao, gletanje, izvodi se nanošenjem tankog sloja glet-mase na zidove kojom se ispravljaju neravnine i ispupčenja te popunjavaju eventualne rupe i pukotine ('šlicevi') kako bi površina bila što ravnija prije nanošenja boje. Nakon gletanja površina se još i izbrusi.

Kakvu boju izabrati?

Cijena gletanja, prema portalu Trebam.hr, trenutno se kreće od 2,50 i 3,80 eura po kvadratu. U prosjeku je to 3,15 eura, a našoj sugovornici to bi, po tom izračunu, konačni račun uvećalo za još 296 eura. Ukupan trošak bojanja 95 kvadratnih metara površine, bez troška kupovine boje i drugog potrošnog materijala poput zaštitnih najlona, folija i ljepljivih traka, bio bi oko 815 eura.

U prosjeku, litra boje za zidove košta između dva i deset eura, ovisno o vrsti i proizvođaču.

Najčešće se koriste i najmanje koštaju standarde bijele boje. Skuplje od njih su boje za unutarnje zidove u desecima nijansi. Za kuhinje i kupaonice, gdje je uvijek dosta vlage i raznih masnoća, a time i više mrlja na zidovima, mogu se koristiti perive boje koje time i više koštaju.