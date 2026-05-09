HAJDUK IZGUBIO OD DINAMA Torcida na kraju utakmice zapalila baklje, dio njih zapalio stolice na Maksimiru

Dinamo je na Maksimiru, u sklopu 34. kola SHNL-a, svladao Hajduk rezultatom 2:0. Plave je u vodstvo doveo Monsef Bakrar pogotkom u 22. minuti, a konačnih 2:0 postavio je Dion Drena Beljo u 65. minuti susreta. Dinamo je tako pred domaćom publikom upisao važnu pobjedu u derbiju protiv Hajduka.

Utakmica je, osim rezultata na terenu, bila obilježena i navijačkim ludilom na tribinama. Posebno burno bilo je na kraju susreta, kada je Torcida na južnoj tribini zapalila veći broj baklji.

Dio zapaljenih baklji izazvao je požar na tribini, pri čemu su se zapalile stolice na južnom dijelu Maksimira. Zbog požara su morali intervenirati i vatrogasci, a dim i vatra brzo su privukli pažnju prisutnih te obilježili završnicu derbija.

