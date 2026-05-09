MUP nakon derbija na Maksimiru: Privedeno 46 osoba, policija oduzela veću količinu pirotehnike

Utakmica Dinama i Hajduka na stadionu Maksimir u Zagrebu završila je u 18:02 sati, izvijestilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Prema informacijama koje je MUP objavio nakon susreta, policija je prije početka utakmice oduzela veću količinu pirotehničkih sredstava. Također, tijekom policijskog postupanja vezanog uz osiguranje utakmice ukupno je privedeno 46 osoba.

Iz MUP-a navode kako je nakon završetka utakmice u tijeku razilazak posjetitelja te pozivaju građane da prate upute policijskih službenika.

Više detalja o policijskom postupanju očekuje se u završnom izvješću koje će MUP naknadno objaviti.

— MUP-RH (@mup_rh) May 9, 2026