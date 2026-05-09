Melnjak nakon poraza u derbiju: "Neuspješna sezona čim nisi na prvom mjestu"

Nogometaši Hajduka poraženi su danas u Zagrebu od Dinama rezultatom 2:0 u utakmici 34. kola SuperSport HNL-a. Bio je to četvrti ovosezonski prvenstveni ogled Hajduka i Dinama. U dosadašnja tri susreta ove sezone Dinamo je dvaput slavio, dok je jedan derbi završio bez pobjednika.

"Da smo zabili, možda bi utakmica otišla u drugom smjeru"

Nakon utakmice izjavu je dao Hajdukov igrač Dario Melnjak, koji je čestitao Dinamu na pobjedi.

"Čestitke Dinamu na pobjedi. Zasluženo", rekao je Melnjak pa se osvrnuo na propuštene prilike Hajduka. "Da smo zabili u prvom poluvremenu ili na početku drugog, možda bi utakmica otišla u nekom drugom smjeru. Ovako je Dinamo zabio", kazao je. Melnjak je komentirao i atmosferu na stadionu. "Uvijek je dobra na derbijima. Volim igrati u takvoj atmosferi. Neka bude i na ostalim stadionima tako", poručio je Hajdukov bek.

"Nema smisla kukati"

Nije skrivao razočaranje zbog raspleta sezone u kojoj Hajduk ponovno nije stigao do naslova prvaka.

"Boli. Neuspješna sezona čim nisi na prvom mjestu", iskreno je priznao. "Pet godina sam tu, želim osvojiti, ali nema smisla kukati. Treba pognuti glave i raditi", zaključio je Melnjak.