Evo što je Ela Jerković objavila na dan Adrijeve ženidbe

Dok je Adri Petričević izgovarao sudbonosno "da", njegova bivša djevojka Ela Jerković na društvenim je mrežama pokazala kako ovih dana uživa daleko od doma - na Baliju.

Influencerica i bivša partnerica splitskog vozača poznatog po prekršajima i kaznama objavila je fotografije s egzotične destinacije, a pratitelji su odmah primijetili tajming objave, s obzirom na to da se posljednjih dana puno govori o Petričevićevoj svadbi.

Ela na fotografijama pozira opuštena i nasmijana, okružena tropskim prizorima, a mnogi su zaključili kako "uživa punim plućima". Upravo je ona godinama bila jedna od najprepoznatljivijih osoba uz Adrija Petričevića, još u razdoblju kada se tek probijao na društvenim mrežama i u javnom prostoru.

Njihova je veza dugo privlačila pažnju javnosti, a pratitelji su ih godinama pratili kao jedan od poznatijih domaćih influencerskih parova. Nakon prekida oboje su nastavili svojim putem, no interes javnosti za njihov odnos očito nije nestao.

