Tko je Splićanin koji je u tišini izgradio tvrtku o kojoj se sve više priča? Samo prošle godine prihodi su premašili 10 milijuna eura

U razgovoru za Poslovni dnevnik prvi čovjek Culta, Željko Tukić, govori o tome kako se gradi takav model, zašto danas više nije dovoljno samo prodavati materijal i gdje se u projektima zapravo stvara razlika.

U industriji u kojoj se često govori o projektima, investicijama i brojkama, rijetko se govori o ljudima koji te projekte zapravo nose. Još rjeđe o onima koji posao grade bez buke, kroz reference i kontinuirano podizanje razine usluge. Željko Tukić jedan je od takvih poduzetnika. Njegova grupacija Cult iz Splita danas je jedan od vodećih domaćih dobavljača premium materijala za opremanje interijera i eksterijera, ali i puno više od toga. Kroz godine razvoja tvrtka je izrasla iz distribucije u cjelovit sustav koji pokriva projektiranje, tehničku razradu, dobavu i ugradnju materijala.

Iza tog sustava stoje i konkretne reference. Cult je sudjelovao na projektima poput Dalmatia Towera, Molum Hotel & Residences, Hotela Sumratin, The Isolano Autograph Collection by Marriott, Hotela Ambasador, Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay te hotela Amfora i Sirena na Hvaru, uz niz luksuznih vila i turističkih investicija. Među najnovijim projektima ističe se i kompletna obnova Hotela Atrium u Splitu. Riječ je o projektima u kojima se ne isporučuje samo proizvod, nego se preuzima odgovornost za funkcionalnost i dugoročnu kvalitetu prostora.

Cult danas raspolaže širokim portfeljem premium europskih brendova, od opreme za kupaonice, podnih i zidnih obloga, vrata i radijatora do bazena, wellness zona i dizajnerskog namještaja. Važan iskorak dogodio se otvaranjem Laminam showrooma u Splitu, prvog mono brand izložbenog prostora ovog globalnog proizvođača porculanskih ploča velikog formata u Hrvatskoj i regiji. Riječ je o materijalu koji se koristi u najzahtjevnijim arhitektonskim rješenjima, od ventiliranih fasada i oblaganja podova i kuhinja pa sve do namještaja, a koji zahtijeva i drugačiji pristup projektiranju i izvedbi. Cult je krenuo kao obiteljska priča, a pretvorio se u ozbiljan sustav koji danas generira više od 10 milijuna eura prihoda na razini grupe.

Cult i Cult Plus danas se spominju u kontekstu ozbiljnih projekata i investicija, iako formalno dolazite iz segmenta trgovine. Kada se dogodio taj pomak?

Danas poslujete kroz dvije tvrtke unutar grupe. Koliko je ta struktura promijenila način na koji radite?

- Bitno je promijenila način rada i pristup projektima. Cult pokriva distribuciju i rad s brendovima, dok Cult Plus pokriva projektiranje i izvođenje radova. Ta podjela omogućila je zatvaranje cijelog procesa te lakšu kontrolu operative i financija. U praksi to znači da projekt može biti vođen od ideje, preko tehničke razrade i dobave materijala, pa sve do izvedbe. Investitor na taj način dobiva jednu točku odgovornosti, što je kod kompleksnih projekata iznimno važno.

Poslovanje ste u kratkom vremenu gotovo udvostručili. Što je stajalo iza tog rasta?

- Rast je prvenstveno rezultat promjene strukture posla. Prošle godine poslovanje je bilo na razini oko 5 milijuna eura prihoda, dok se danas govori o približno 10 milijuna eura kumulativno na razini grupe. To povećanje nije došlo samo kroz veći volumen, nego i kroz ulazak u kompleksnije projekte te širenje opsega usluge. Ulaskom u projektiranje i izvođenje prirodno se ulazi u višu razinu vrijednosti. Uz to, velik dio projekata dolazi kroz preporuke i dugoročne odnose, što dodatno stabilizira poslovanje.

Takav rast prati i širenje tima. Koliko se Cult promijenio iznutra i koga tražite?

- Promjena je značajna, iako nije uvijek vidljiva izvana. Danas tim broji oko dvadesetak ljudi, uz mrežu vanjskih suradnika koji se uključuju ovisno o projektu. U odnosu na prethodnu godinu, kada je bilo dvanaest zaposlenih, to je jasan pomak, ali važnija je promjena u strukturi. Naglasak nije na klasičnim prodajnim profilima. Traže se ljudi koji razumiju projekt, materijale i prostor. To su inženjeri građevine, dizajneri i tehnički orijentirani profili koji mogu čitati nacrte i kvalitetno komunicirati s investitorima i izvođačima. U takvom modelu prodaja se više temelji na stručnosti nego na klasičnom pristupu, što se s vremenom pokazalo kao ključna prednost.

