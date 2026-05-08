SDP Split čestitao Dan Europe: "Split je oduvijek bio otvoren, mediteranski i europski grad"

Povodom Dana Europe, koji se obilježava 9. svibnja, Gradska organizacija SDP-a Split uputila je čestitku građankama i građanima, ističući europski identitet Splita i vrijednosti na kojima počiva suvremena Europa.

"Split je oduvijek bio otvoren, mediteranski i europski grad. Ponosni smo što je Split dio moderne, demokratske i socijalne Europe", poručili su iz SDP-a Split.

Čestitku je u ime splitskog SDP-a uputio predsjednik dr. Sandro Glumac, naglasivši važnost pripadnosti europskom prostoru koji se temelji na demokraciji, solidarnosti, suradnji i miru.

Dan Europe obilježava se svake godine 9. svibnja, u znak sjećanja na Schumanovu deklaraciju iz 1950. godine. Toga je dana francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman predstavio prijedlog novog oblika političke i gospodarske suradnje u Europi, s ciljem sprječavanja novih ratova među europskim državama. Taj se govor smatra jednim od temelja današnje Europske unije.

Odluka da se 9. svibnja obilježava kao Dan Europe donesena je 1985. godine, a danas se taj datum smatra jednim od simbola Europske unije, uz europsku zastavu i himnu.