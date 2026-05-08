BOLNI OPROŠTAJ Mladi glazbenik poginuo u teškoj prometnoj nesreći na autocesti: "Izgubili smo dio sebe..."

Mladi bubnjar poginuo je u prometnoj nesreći koja se dogodila na autocesti A3 kod Ivanić-Grada u četvrtak navečer.

Dvadesetogodišnji Borna Jurički smrtno je stradao u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u 21:43 na 68. kilometru u smjeru istoka.

U nesreći su sudjelovali automobil u kojem se nalazio Jurički i teretni automobil s prikolicom.

"Ne možemo vjerovati da ovo pišemo i da ovo moramo izgovoriti naglas. Ostali smo bez našeg Borne. Izgubili smo jedan dio sebe. Trenutačno ne možemo puno više reći jer sve riječi su suvišne, osim da te volimo Borna, dio si naše obitelji i jednog dana, negdje dalje, ponovno ćemo se sresti", poručili su iz benda Druga dimenzija, u kojem je Jurički svirao.