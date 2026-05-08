Maloljetnik u Titovom parku nosio uniformu JNA i petokraku, policija ga prijavila zbog remećenja reda i mira

Izazvao reakcije javnosti

Pulska je policija provela kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom kojeg su osumnjičili za počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Naime, mladić je 4. svibnja oko 15.05 sati u Titovom parku u Puli položio vijenac povodom obilježavanja godišnjice smrti Josipa Broza Tita, pritom odjeven u vojnu odoru Jugoslavenske narodne armije koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku i noseći vojnu kapu na glavi s istaknutom crvenom zvijezdom petokrakom, čime je izazvao uznemirenost javnosti.

"Svojim ponašanjem maloljetnik je ostvario obilježja prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jer je na javnom mjestu nošenjem i isticanjem simbola remetio javni red i mir. Policija će protiv njega podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu", izvijestila je policija.

