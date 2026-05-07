Dalić iznenadio: Vraća se legenda Vatrenih na SP

Nešto više od mjesec dana dijeli nas od početka Svjetskog prvenstva, a Hrvatska reprezentacija ulazi u završnu fazu priprema. Prema pravilima FIFA-e, već 11. svibnja Zlatko Dalić će biti dužan poslati prošireni popis igrača, a time će se jasno označiti krug igrača koji kandidiraju za konačni popis koji mora biti objavljen najkasnije do 1. lipnja.

Širi popis mora sadržavati najmanje 35, a najviše 55 imena, no Hrvatski nogometni savez ga neće službeno objaviti javnosti. Tjedan dana kasnije, 18. svibnja, izbornik će na konferenciji za medije predstaviti popis igrača koji idu na pripreme u Rijeku, gdje okupljanje počinje 25. svibnja.

Plan je na pripreme povesti više od 26 igrača, koliko ih kasnije putuje na završno okupljanje i let za Washington 9. lipnja. U tom procesu Dalić namjerava testirati i nekoliko igrača iz U-21 selekcije, kako bi dobio širu sliku kadra prije konačnog odabira.

Prema SN-u, u stručni stožer ponovno bi trebao biti uključen Ivica Olić, koji trenutačno vodi U-21 reprezentaciju. Kako mlada selekcija nema natjecateljske obveze do kraja rujna, Olić bi se mogao privremeno priključiti radu A reprezentacije tijekom SP-a.

Dalić i Olić su nedavno zajedno, uz kondicijskog trenera Luku Milanovića, pratili derbi između Ajaxa i PSV-a te razgovarali s Šutalom i Perišićem. Taj susret dodatno je otvorio mogućnost njegovog povratka u stožer za američku turneju.

U tom kontekstu, u planu je i uključivanje više mladih igrača iz U-21 selekcije, među kojima se ističu Adrian Segečić i vratar Toni Silić. Njihov eventualni poziv dio je šire Dalićeve ideje da se kadar testira kroz veći broj pripremnih utakmica.