Dubrovačkom poduzetniku stiglo više od 100 plavih kuverti, iznos kazni raste iz dana u dan

Gomila prekršajnih naloga stigla je na adresu dubrovačke tvrtke za najam vozila.
Oni kojima su iznajmili vozili su u zoni ograničenog prometa.
Stotine istih naloga stižu i drugima. 16 rent-a-car društava upozorava - odluka Grada kojom se kažnjava vlasnik vozila, a ne vozač koji je ušao u zabranjenu zonu, nije zakonita, piše Dnevnik Nove TV.
Zbog zone su zatražili ocjenu zakonitosti Visokog upravnog suda. Radi se o ukupno 29 milijuna eura kazni, nalozi i dalje stižu pa se ta brojka, tvrde, penje do 40 milijuna.
Gradsko vijeće u utorak je donijelo izmjenu, no i protiv nje će tražiti ocjenu zakonitosti.
Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sarah Viteškić.
