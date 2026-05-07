Dubrovačkom poduzetniku stiglo više od 100 plavih kuverti, iznos kazni raste iz dana u dan

Gomila prekršajnih naloga stigla je na adresu dubrovačke tvrtke za najam vozila.

Oni kojima su iznajmili vozili su u zoni ograničenog prometa.

Stotine istih naloga stižu i drugima. 16 rent-a-car društava upozorava - odluka Grada kojom se kažnjava vlasnik vozila, a ne vozač koji je ušao u zabranjenu zonu, nije zakonita, piše Dnevnik Nove TV.

Zbog zone su zatražili ocjenu zakonitosti Visokog upravnog suda. Radi se o ukupno 29 milijuna eura kazni, nalozi i dalje stižu pa se ta brojka, tvrde, penje do 40 milijuna.

Gradsko vijeće u utorak je donijelo izmjenu, no i protiv nje će tražiti ocjenu zakonitosti.

