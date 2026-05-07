Kerum: “Boli me nepravda, čestitam Svetoga Duju svima, pa i dušmanima"

Povodom blagdana Svetog Duje i aktualnih medijskih napisa, Željko Kerum objavio je na Facebooku poduže obraćanje u kojem komentira niz događaja vezanih uz sebe i svoje suradnike.

Objavu je zaključio čestitkom građanima povodom Sudamje.

- Dragi prijatelji, sugrađani i svi ostali, čestitam Svetoga Duju svima, pa i dušmanima. Pratim po portalima kako napadaju, doslovno čereče mladog čovjeka Polića, a zašto? Zato što je radio svoj posao i dao " Kerumu" legalizaciju. Nije bitno što je možda ispisao stotine legalizacija, ali Kerumu nije smio. Zašto? Je li Kerum građanin drugog reda?

Kad Kerum napusti mjesto prometne nezgode - odvedu ga u zatvor, kada to napravi Marijana Puljak uopće je ni ne privedu. Kad Ivošević psuje i prijeti novinarki - nema optužnice, kad na Žnjanu plate namještaj i radove van troškovnika nekoliko milijuna eura - nema optužnice. Neću dalje nabrajat. Ne pravdam se niti imam zašto. Dokazat ću da je moja konoba "Pršut" legalizirana u okviru zakona i postojećeg snimka prije 2011 godine. Jasno se vidi da je to bio prostor (ribarnica firme "Kerum") koja ima i vlasnički list i trafostanicu. Žao mi je Polića i svih koji su nastradali radi mene i ispada da je svaki onaj koji je u ikakvom dodiru sa mnom negativac, bez obzira što ni kavu nismo popili skupa. Eto dragi moji, izvinite što vam smetam na Svetog Duju, ali boli me nepravda. Jučer Slobodna Dalmacija piše "Keruma se po ničem dobrome ne moze spominjat" .

To je neljudski i nepromišljeno napisano. A koliko sam ljudima pomagao i to cijeli život. Moja je uzrečica, a i mnogima od vas je, "ako Bog da", a od intervjua kad sam to prvi put spomenuo sam obilježen kao nepodoban i zbog toga. Ne paše to mnogima, nažalost. Hvala svima. Na dobro vam došla Sudamja. Sretno. Kerum - napisao je Kerum na Facebooku .