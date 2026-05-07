Politički i javni vrh u procesiji sv. Duje u Splitu: Šuta, Boban, Puljak, Stanišić i Nikolić među sudionicima

U svečanoj procesiji povodom blagdana svetog Duje u Splitu sudjelovali su brojni politički i javni predstavnici, među kojima su Tomislav Šuta, Matilda Šuta, župan Blaženko Boban, Igor Stanišić, Marijana Puljak, Dražen Nikolić. Špiro Gurica....

Snimljeni su u središtu grada kako se pridružuju vjernicima i ostalim sudionicima tradicionalne procesije koja i ove godine okuplja velik broj građana i posjetitelja.

Procesija se odvija u svečanom ozračju, unatoč promjenjivim vremenskim uvjetima.

Donosimo veliku fotogaleriju...