Pogledajte što su odjenule poznate splitske dame za feštu sv. Dujma

Fešta sv. Dujma danas se održava unatoč kiši koja pada tijekom cijelog jutra, a gradske ulice ipak su ispunjene ljudima, glazbom i dobrom atmosferom.

Program obilježavanja zaštitnika Splita traje kroz cijeli dan, s brojnim kulturnim, vjerskim i zabavnim sadržajima koji privlače Splićane i posjetitelje.

Posebnu pažnju i ove su godine privukle poznate splitske dame koje su se pojavile u elegantnim i pažljivo odabranim kombinacijama.

Prva dama Splita, Matilda Šuta, istaknula se svijetloplavim odijelom koje je spojilo jednostavnost i eleganciju.

Zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić, poznata po uvijek dotjeranom i profinjenom stilu, još jednom je pokazala svoju prepoznatljivu eleganciju.

Na fešti je viđena i Marijana Puljak, koja je također odabrala ležernu, ali skladnu kombinaciju primjerenu prigodi i vremenskim uvjetima.

Unatoč kiši, atmosfera u Splitu ostaje svečana i vesela, a fešta sv. Duje još jednom potvrđuje status jednog od najvažnijih gradskih događaja.