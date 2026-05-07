Evo što je Tomislav Šuta rekao o optužnici protiv svog brata

Nakon što je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo optužnicu protiv Bože Šute, vlasnika obrta B-Kop i brata splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, zbog sumnje na nezakonitu eksploataciju građevinskog kamena na Visu tijekom 2024. godine, o cijelom slučaju oglasio se i sam gradonačelnik.
Podsjetimo, Božu Šutu tereti se za kazneno djelo protupravne eksploatacije rudnog blaga, za koje je predviđena kazna zatvora do tri godine.
Na novinarska pitanja o optužnici protiv njegova brata, Tomislav Šuta poručio je kako svatko odgovara za vlastite postupke te odbacio poveznice između obiteljskog slučaja i svojeg političkog djelovanja.
"Svatko ima svoj OIB, svoje ime i prezime. Ja sam već davno to govorio i zadržat ću se na tome", rekao je Šuta.
Dodao je kako ne želi da se njegova obitelj dovodi u kontekst njegova posla i javne funkcije.
"Već se o tome pisalo, sve sam rekao. Ja imam još jednog brata i sestru i da vas netko pita nešto o vašoj obitelji, kakve bi to veze imalo s vašim poslom? Svatko ima svoje ime i prezime, ja obavljam svoj posao. Svatko u životu odgovara za svoje postupke. Molim vas da ne ulazite duboko u nečiju privatnost, to nema nikakve veze s mojim obavljanjem posla", izjavio je.
Na dodatna pitanja novinara kratko je zaključio:
"Sve sam svoje rekao, apsolutno ne želim odgovarati na pitanja koja se tiču moje vlastite obitelji."