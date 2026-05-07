Romansa domaćeg para privlači pažnju javnosti: Ljubav cvjeta između voditeljice i 25 godina mlađeg partnera

Domaća voditeljica Vjekoslava Bach (53) već točno godinu dana uživa u ljubavi sa svojim izabranikom, 25 godina mlađim glazbenikom Antonijem Marićem.
Vjekoslava je nedavno objavila i njihovu zajedničku fotografiju povodom njezina rođendana, a svom dragom je uputila i emotivne riječi.
'Hvala ljubavi! Nema riječi koje bi opisale moju sreću i ljubav prema tebi', napisala je Vjekoslava pored niza njihovih fotografija.
Podsjetimo, par je svoju vezu potvrdio početkom svibnja prošle godine, piše Story.
'Jesmo, zajedno smo. Slučajno smo se upoznali na snimanju. Bio je kod mene u emisiji. I eto, desilo se. Sve je to još friško, ali je i meni i njemu nešto novo', rekla je ona tad za 24sata.
Njenog dečka hrvatska javnost upoznala je kao sudionika reality showa 'Superpar', ali i klavijaturista benda Barabe, dok Vjekoslavu gledamo kao voditeljicu emisije 'Zagrljaj ljepote'.