Sudamja na Rivi: Tombolu ove godine vodi Tonči Banov

Ove godine na splitskoj Rivi tombulu povodom Sv. Dujma vodi novo ime – Tonči Banov. Iako su Splićani do sada bili navikli na Stipu “Legenda”, dugogodišnje lice koje je godinama vodilo ili bilo snažno povezano s tombulom na Rivi. Nažalost, Stipe je preminuo u listopadu 2025. godine.

U sklopu proslave Sudamje, Devićevci kao ovogodišnji organizatori nastavljaju tradiciju splitske tombule, uz prepoznatljivi duh Rive, pjesmu i veselje koje svake godine okuplja veliki broj Splićana i gostiju.

Tombula počinje u 19 sati, a prethodi joj kulturno-zabavni program kojim Devićevci daruju svoj grad. Sudamja tako i ove godine ostaje vjerna svojoj tradiciji – uz smijeh, zajedništvo i pravi splitski štimung na Rivi.