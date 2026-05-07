Kruzer na kojem je otkriven smrtnosni virus izgrađen u Brodosplitu; pitali smo ima li Hrvata na MV Hondiusu

Nakon nekoliko dana na sidru ispred Zelenortskih otoka, kruzer predviđen i opremljen za krstarenja polarnim morima nastavio je vijađ prema Kanarskim otocima, španjolskom teritoriju u Atlantiku: MV Hondius je naime posljednjih dana u središtu zanimanja svjetskih medija jer se na tom brodu pojavila zaraza smrtonosnim hantavirusom!

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih i europskih poslova kojeg smo odmah kontaktirali zbog trenutačno za nas najvažnijeg pitanja, danas nam je odgovorio: prema saznanjima MVEP-a i ‘nama dostupnim informacijama, na brodu Hondius nema niti jednog hrvatskog državljanina’!

Što je važno saznanje, jer se do sada znalo kako je na polarnom kruzeru ukupno 147 osoba, od toga 88 putnika te 59 članova posade. Iako su većina državljani Španjolske, Velike Britanije, Njemačke i Nizozemske, ukupno su na kruzeru zastupljene 23 nacionalnosti!

Do sada su, prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije koja koordinira sve akcije između uključenih država, potvrđena tri smrtna slučaja – stariji supružnici iz Nizozemske te njemačka državljanka koja je prve simptome razvila 28. travnja, a virusu je podlegla 2. svibnja – te još četiri potvrđena slučaja zaraze hantavirusom, od kojih je jedan muškarac hospitaliziran u Južnoj Africi u teškom stanju… Uzbuna zbog zaraze je označena prije nekoliko dana kada je brod već okončao svoju rutu južnim morima te se s MV Hondiusa već iskrcalo nekoliko putnika – WHO i sve uključene države te prijevoznici pokušavaju stupiti u kontakt sa svim osobama koje su bile u bliskom kontaktu s putnicima s MV Hondiusa.

Nota bene, uz pitanju je kruzer za polarne uvjete čija je primopredaja naručitelju, nizozemskom brodaru, svečano i uspješno odrađena upravo u Brodosplitu 2019. godine. Tolik je zadovoljan brodom bio kupac da je ugovoren još jedan praktički identičan brod (tek mu je pramac produljen za metar), koji se danas nalazi na rivi u Škveru, koji je u visokom stupnju gotovosti (šest do devet mjeseci bi trebalo za potpuno dovršenje MV Janssoniusa, kako je već dobio ime) i za kojeg se praktički redovito raspituje vlasnik nizozemskog brodara. A čak se govorilo i o trećem polarnom kruzeru iz te serije…

Hantavirus je zarazna bolest pluća koja ima simptome gripe koji pak mogu brzo uznapredovati te postati opasni po život – većina putnika je imala teškoće pri disanju, povišenu temperaturu… Postoji nekoliko vrsta hantavirusa koje prenose glodavci – virus se nalazi u slini, mokraći i izmetu glodavaca, uključujući poljske i laboratorijske miševe i štakore. Do zaraze može doći udisanjem kontaminiranog zraka, ali i dodirom s glodavcima i njihovim izlučevinama. U konkretnom slučaju je problematična činjenica da inkubacija traje dva do osam tjedana, a putnici na MV Hondiusu su i prije ukrcaja i partence iz Ushuaije 1. travnja proveli neko vrijeme po Argentini. Koja je inače poznata po relativno visokom broju slučajeva zaraze hantavirusom, kako piše The Guardian.

101 slučaj zabilježen od lipnja 2025.

Od lipnja 2025. godine zabilježen je 101 slučaj infekcije hantavirusom u Argentini, što je gotovo dvostruko više nego godinu dana ranije. Kod putnika s broda potvrđen je Andes virus, južnoamerički soj hantavirusa koji može izazvati teški i često smrtonosni hantavirusni plućni sindrom. Prema podacima argentinskom ministarstva zdravstva, bolest je prošle godine završila smrću kod trećine zabilježenih slučajeva!