MNK Duće osvojio prvi naslov u ZOL-u

Duće su od utorka u deliriju. Naime, MNK Duće osvojio je Zimsku Omišku Ligu malog nogometa.

Dućani su se u utorak sastali sa Šestanovcem u drugoj finalnoj utakmici play-offa u dvorani Ribnjak u Omišu, a slavili su rezultatom 6:2.

Već u 2. minuti Šestanovac je poveo preko Smilovića koji je projektilom s 15 metara zatresao mrežu. Potom je u 12. minuti Škarica iz Duća zatresao vratnicu. U 16. je minuti, nakon šestog akumuliranog prekršaja, Vukelja bio precizan s i zabio za 1:1. Kratko je trajalo izjednačenje, već dvije minute kasnije Mikulić je snažnim, prizemnim udarcem s 15 metara zabio za vodstvo Duća do kraja poluvremena.

U drugo su poluvrijeme Duće krenule opasnije, a u 25. minuti Vukelja se ponovno našao na listi strijelaca za 3:1. Pet minuta potom Duće su imale korner, a nečuvani Krivić zabio je bez većih problema za 4:1. Potvrdu pobjede i prvog povijesnog naslova Duća u ZOL-u, postavio je Farić u 36. minuti, Šestanovac već u sljedećem napadu preko Udovičić-Rožića smanjio na 2:5, no prekasno su se trgnuli. Konačnih 2:6 postavio je A. Kolovrat.