Šutin brat optužen za ilegalno vađenje kamena na Visu, Ivošević poručio: “Knjigovođo, pardon gradonačelniče, na dobro vam došla Sudamja”

Božo Šuta, vlasnik obrta B-Kop i brat gradonačelnika Splita Tomislava Šute, dobio je optužnicu Općinskog državnog odvjetništva u Splitu zbog nezakonitog vađenja građevinskog kamena na Visu tijekom 2024. godine. Šutu terete za kazneno djelo protupravne eksploatacije rudnog blaga, za što je predviđena kazna do tri godine zatvora, piše Dalmatinski portal.

O slučaju se oglasio bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Svaki kriminalac potvrdit će vam da kad se baviš kriminalom važnije od dobrog odvjetnika je imati knjigovođu od povjerenja.

Jer treba znati kako izvesti da se u knjigama na skladištu samo pojave tone kamena. Bez legalnog rudnika koji bi "proizveo" kamen, bez ulaznog računa kojim kupiš kamen. Poput David Copperfielda jučer ga nema, danas je tu, sutra tko zna, možda je već prodan, a tim novcem onda platiš i knjigovođu.

Fun fact: Osoba optužena od strane DORH-a za nezakonitu eksploataciju mineralnih sirovina RH istovremeno tuži Ivicu Puljka jer je rekao da nezakonito eksploatiraju mineralne sirovine RH.

"Braća Šuta u tužbi ističu kako je Puljak bio svjestan da iznosi neistine s ciljem da teško difamira, vrijeđa i omalovaži cijelu njihovu obitelj, a posebno njih dvojicu koji, kako tvrde, zakonito obavljaju svoju djelatnost. Navode da su nakon njegovih izjava bili izvrgnuti brojnim neugodnostima, komentarima i porugama.

Zaključili su kako su Puljkove tvrdnje da kradu milijune, a da im u tome pomaže njihov brat Tomislav, "potpuno neistinite, tendenciozne i maliciozne."

Knjigovođo, pardon gradonačelniče, na dobro Vam došla Sudamja.