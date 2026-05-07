Turski borbeni dron budućnosti ide u Indoneziju

Turski gigant u proizvodnji dronova Baykar u srijedu je potpisao ugovor o prodaji svojih bespilotnih borbenih letjelica Bayraktar Kızılelma Indoneziji.

Ovaj sporazum označava prvi izvozni ugovor za ono što je izvršni direktor Baykara Haluk Bayraktar rekao da je jedna od prvih svjetskih tehnologija bespilotnih borbenih zrakoplova, javlja Daily Sabah.

Pokriva isporuku flote od 12 zrakoplova Kızılelma, počevši od 2028. godine. Sporazum također uključuje dodatnu opciju za još četiri flote, rekao je Bayraktar na svečanosti potpisivanja na sajmu obrane SAHA 2026.

Uz nabavu sustava, ugovor uključuje i uspostavljanje proizvodnih i servisnih centara u Indoneziji.

Sporazum su potpisali Bayraktar i Norman Joesoef, predsjednik indonezijske obrambene skupine Republikorp.

Bayraktar je sporazum opisao kao "povijesni" dogovor i za Baykar i za tursku obrambenu industriju.

„Bayraktar Kızılelma, jedna od prvih svjetskih bespilotnih borbenih zrakoplova, obavila je svoj prvi let 2022. godine. Od tada su se nastavile intenzivne letačke aktivnosti“, rekao je.

Baykar namjerava staviti Kızılelmu u službu za Tursku ove godine, dodao je.

Kızılelma bi bila treća Baykar platforma koju će Indonezija dodati svom portfelju nakon ranijih ugovora za dronove Bayraktar Akıncı i TB2.

Joesoef iz Republikorpa rekao je da se tvrtka raduje nastavku suradnje između dviju strana.

Kızılelma će se istaknuti svojom niskom radarskom vidljivošću i visokom manevarskošću. S maksimalnom polijetnom težinom od 8,5 tona i nosivošću od 1,5 tona, zrakoplov može zadržati svoje stealth karakteristike zahvaljujući unutarnjem prostoru za oružje.

Navodi se da je mlažnjak prvi bespilotni borbeni zrakoplov u povijesti zrakoplovstva koji je oborio zračnu metu detektiranu vlastitim radarskim sustavom (AESA) koristeći vlastitu domaće proizvedenu raketu zrak-zrak.

S autonomnim formacijskim letom podržanim umjetnom inteligencijom i pametnim operacijama flote, čini se da oblikuje buduću doktrinu zračnog ratovanja.

Odvojeno na sajmu SAHA, turska tvrtka za obrambenu elektroniku Aselsan potpisala je dva ugovora s indonezijskim vlastima koji pokrivaju korištenje njezinih tehnologija od strane indonezijske vojske.

Sporazumi uključuju bespilotne pomorske letjelice za indonezijsku mornaricu i komunikacijske sustave kritične za misiju za indonezijske oružane snage.