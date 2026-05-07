Završen treći dan Festivala izvrsnosti: predstavljen program RoboStart

Kako izgleda budućnost u kojoj tehnologija služi očuvanju prirode pokazali su učenici okupljeni na trećem danu Festivala izvrsnosti pod nazivom „Čuvari prirode“. Kroz robotiku, umjetnu inteligenciju, obnovljive izvore energije i interaktivne eksperimente, učenici osnovnih i srednjih škola predstavili su inovativna rješenja koja spajaju znanje, kreativnost i odgovornost prema okolišu.

Na festivalu su sudjelovali učenici i mentori srednje škole Jure Kaštelan iz Omiša te osnovnih škola Lokve-Gripe, Kamen-Šine, Supetar s Brača i fra Pavla Vučkovića iz Sinja, a središnji dio programa činile su interaktivne radionice posvećene ekologiji i robotici.

Najmlađi sudionici programirali su Cubetto robote koji su simulirali prikupljanje otpada u prirodi. Kroz igru i prve korake u programiranju učili su prepoznavati, skupljati i pravilno razvrstavati otpad, razvijajući pritom algoritamsko razmišljanje i svijest o važnosti odgovornog odnosa prema okolišu. Učenici viših razreda osnovne škole predstavili su projekte inspirirane obnovljivim izvorima energije. Solarni helikopter i model vjetroparka pokazali su kako inovativna rješenja i tehnička znanja mogu pridonijeti održivom razvoju te smanjenju negativnog utjecaja čovjeka na prirodu.

Srednjoškolci su otišli korak dalje integrirajući napredne tehnologije u robotičke projekte. Korištenjem AI kamera koje prepoznaju objekte u prostoru demonstrirali su mogućnosti primjene umjetne inteligencije u svakodnevnom životu i budućim zanimanjima, potvrđujući važnost ranog razvoja digitalnih kompetencija. Uz sve navedeno, učenici su se mogli okušati i u izazovima iz fizike. Zadaci poput „Pronađi balans“ i „Pokreni se na vodu“ poticali su logičko razmišljanje, eksperimentiranje i učenje kroz iskustvo.

Program RoboStart još je jednom potvrdio kako Centar izvrsnosti SDŽ predstavlja mjesto koje potiče znatiželju, kreativnost i inovativnost te mladima omogućuje razvoj znanja i vještina ključnih za budućnost. Povezujući tehnologiju, znanost i ekologiju, učenici ne samo da stječu nova iskustva i kompetencije, već razvijaju svijest o važnosti održivog razvoja te aktivno sudjeluju u stvaranju bolje i odgovornije budućnosti kao pravi čuvari prirode.

U petak, 8. svibnja, održat će se posljednji dan Festivala izvrsnosti kada će biti predstavljeni program RAST od 10 do 14 sati te program CIMAJ od 17 do 20 sati. Vidimo se u Centru izvrsnosti!