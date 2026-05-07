HTZ osvojio prestižnu nagradu Travel Leaders Networka „Power of Partnership – Destination Partner“

Hrvatska turistička zajednica noćas je u San Diegu, u sklopu konferencije EDGE, odnosno godišnjeg skupa najvećeg američkog konzorcija agenata iz premium i luksuznog segmenta Travel Leaders Network (TLN), primila nagradu za najboljeg destinacijskog partnera za 2026. godinu - „Power of Partnership – Destination Partner“. Obzirom da se nagrada dodjeljuje za iznimno kvalitetnu suradnju s agentima i članovima konzorcija, kojih ima više od 60 tisuća, potvrda je to odličnog i predanog rada u promociji Hrvatske kroz intenzivnu suradnju i partnerstvo s mrežom TLN.

„Američki agenti sve više traže „slow travel“ putovanja izvan glavne sezone, personalizirane itinerare, duže boravke te autentična premium iskustva. Izlaganje i prezentacija Hrvatske su ocijenjeni kao iznimno sadržajni i korisni, a posebno je upečatljiv interes Amerikanaca za nepoznatim dijelovima Hrvatske. Biti izabran za najboljeg destinacijskog partnera glasovima agenata i članova TLN-a ne predstavlja samo veliki uspjeh u promociji na američkom tržištu, već i garanciju daljnjeg kontinuiranog rasta“, izjavila je Leila Krešić-Jurić, direktorica Predstavništva HTZ-a u SAD-u.

Na ovogodišnjem EDGE događanju sudjelovalo je 2500 sudionika, većinom agenata iz SAD-a i Kanade. Osim HTZ-a, na skupu se dodatno predstavila TZ Korčula koja već godinama bilježi dvoznamenkasti rast američkog tržišta i postaje jedna od najpoželjnijih destinacija Amerikanaca. Udruga Impresia hotela, čija su četiri hotela dio TLN mreže i čijim je članovima američko tržište primarno, predstavila je Hrvatsku kroz autentična iskustva u destinaciji, a Leonidas Travel DMC, dugogodišnji član TLN, afirmirao je status vrhunskog destinacijskog partnera. Na posebnom događanju Luxury Forum namijenjenom agentima Luxury Leaders alijanse svoju ponudu je predstavila i TZ grada Zagreba.

TLN je u 2025. godini realizirao 185 milijuna USD od prodaje putovanja u Hrvatsku, što je bio porast od 23% u odnosu na prethodnu godinu. Ove godine izrazito raste potražnja za nautičkim putovanjima, a uz njih iznimno važan segment čine mali luksuzni hoteli s visoko personaliziranom ponudom, i to posebno „heritage“ hoteli.

Dodajmo kako godišnji skup EDGE predstavlja iznimno važan prodajni kanal za luksuzna putovanja, krstarenja, organizirane ture i individualna putovanja po mjeri. Skup je namijenjen agentima i vlasnicima agencija, turoperatorima, destinacijskim marketinškim organizacijama i dobavljačima u lancu prodaje luksuznih putovanja.