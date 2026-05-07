Klepetuše, kuhače i drvene igračke ponovno hit na Rivi za Sudamju

Na splitskoj Rivi za Sudamju opet se traži ono bez čega blagdan svetog Dujma ne može proći – drvena kuhača i klepetuša. Štandovi puni drvenarije, rukotvorina i tradicijskih suvenira i ove su godine privukli brojne Splićane i turiste koji u điru uz more traže mali komad stare fešte.

Najviše pažnje, očekivano, privlače šarene klepetuše, nezaobilazni simbol Sudamje koji posebno veseli djecu. Njihova cijena ove se godine kreće oko 10 eura, a prodavači kažu da interesa ne nedostaje unatoč nešto lošijem vremenu. Odmah uz njih su i drvene kuhače, tradicionalni “must have” svake Sudamje, koje se mogu pronaći po cijenama od dva do pet eura, ovisno o veličini i ukrasima.

Na štandovima se može pronaći gotovo sve izrađeno od drveta – od daski za rezanje i košara do dječjih mačeva, autića i raznih igračaka koje bude nostalgiju za nekim starijim vremenima. Mnogi prodavači godinama dolaze na Sudamju i kažu kako je upravo ova fešta jedna od rijetkih prilika kada tradicijski proizvodi ponovno postanu glavna atrakcija.

I dok se jedni zaustavljaju zbog suvenira, drugi samo zbog poznatog zvuka klepetuša koji se širi Rivom i podsjeća da je Split ponovno u znaku svog zaštitnika. Jer koliko god se vremena mijenjala, na Sudamji se kući i dalje voli ponijeti barem nešto drveno.