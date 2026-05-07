Zabrinjavajući podaci o hrvatskim braniteljima: Otkriven zabrinjavajući trend smrtnosti, traže hitnu reakciju države

Jedna od braniteljskih udruga, na čelu s Tomislavom Čolakom, poslala je priopćenje u kojem upozorava na zabrinjavajuće zdravstvene pokazatelje među hrvatskim braniteljima te poziva na jačanje preventivnih sistematskih pregleda i ranog otkrivanja bolesti.

- Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja u 2024. umrlo je 6.447 hrvatskih branitelja, najviše od raznih oblika novotvorina 2.432 ( 37,7 posto ). Broj hrvatskih branitelja umrlih od raznih oblika novotvorina ne smanjuje se, nego raste: 2023. od novotvorina umrlo je 37,1 posto hrvatskih branitelja.

S obzirom na visoku učestalost malignih bolesti kod populacije koja je sudjelovala u Domovinskom ratu, već niz godina upućujemo zahtjev Ministarstvu hrvatskih branitelja o potrebi uvođenja usluge obveznog LDCT-a (CT niske doze zračenja) u redovite preventivne sistematske preglede hrvatskih branitelja.

Tijekom 2025. Ministarstvo hrvatskih branitelja RTG pretragu zamijenilo je LDCT-om u tri zdravstvene ustanove, bolnice u Slavonskom Brodu, Dubrovniku i Zadru, a od početka 2026. i u KBC Zagreb.

Pozdravljamo tu odluku Ministarstva, iako je uvedena sa velikim zakašnjenjem, te pozivamo Ministarstvo da pretragu LDCT-om uvrsti i u ostale zdravstvene ustanove (bolnice) u kojima se provode preventivni sistematski pregledi, kako bi usluga bila dostupna svim hrvatskim braniteljima.

Postojeći Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća treba snažnije integrirati s braniteljskim sistematskim pregledima.

Uvođenjem ove pretrage spasit ćemo živote onih koji su dali najviše za domovinu.

Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja do sada je preventivnim sistematskim pregledima pristupilo samo 105.000 hrvatskih branitelja (samo 26 posto od ukupnog broja još živih hrvatskih branitelja). Ovakav trend izrazito je zabrinjavajući s obzirom na to da su hrvatski branitelji skupina s povišenim rizikom od malignih i kardiovaskularnih bolesti te psihosomatskih poremećaja.

Zato od Ministarstva hrvatskih branitelja tražimo osiguranje dodatnih organizacijskih i financijskih kapaciteta kako bi se godišnje broj preventivnih sistematskih pregleda značajno povećao, čime bi se izbjegli tragični ishodi koji se mogu spriječiti preventivnom liječničkom intervencijom.

Ulaganje u prevenciju nije trošak već obveza države prema onima koji su sudjelovali u njezinu stvaranju - navodi se u priopćenuu.