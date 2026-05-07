Gornji tok Krke iz prve ruke – otkrijte hostel Titius u edukativnom kampusu NP Krka u Puljanima

Upoznati Nacionalni park Krka znači zakoračiti u prostor u kojemu voda oblikuje krajolik, a priroda ritam dana. I dok su prizori slapova poput Skradinskog buka već dobro poznati, pravi doživljaj Parka skriva se na njegovu gornjem, mirnijem, toku, području koje poziva na sporije istraživanje i dublje povezivanje s prirodom.

Upravo tu, u srcu netaknute prirode, smješten je Eko kampus „Krka“ u Puljanima, zajedno s hostelom Titius. Kampus je mjesto koje uspješno spaja udobni smještaj, edukaciju i boravak na otvorenom. Riječ je o idealnoj bazi za one koji žele provesti nekoliko dana u prirodi, bilo u društvu obitelji ili prijatelja ili pak kroz organiziranu edukaciju i poslovno okupljanje.

Boravak u hostelu osmišljen je tako da prati ritam prostora koji ga okružuje. Moderne, klimatizirane sobe s vlastitim kupaonicama pružaju udobnost nakon dana provedenog na terenu, dok prilagođeni smještaj omogućuje pristupačnost svim gostima. Za grupne dolaske, edukacije ili team building programe na raspolaganju je i velika suvremeno opremljena konferencijska dvorana, što taj prostor čini jednako pogodnim za rad koliko i za odmor.

Posebna vrijednost boravka u Puljanima je to što se odatle može lako pristupiti brojnim sadržajima u Parku: iz hostela se doslovno izlazi na mrežu pješačkih staza i biciklističkih ruta koje vode kroz kanjone, krške visoravni i tradicionalna sela. Gosti imaju i dodatnu pogodnost: boravak u hostelu uključuje ulaz na lokalitete gornjeg toka rijeke Krke, kao i na Roški slap, te pristup interpretacijskim centrima.

Eko kampus „Krka“ osmišljen je kao suvremeni prostor u kojemu priroda postaje učionica. Kroz interaktivne izložbe i sadržaje na otvorenom, posjetitelji mogu upoznati bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta, ali i kulturnopovijesnu slojevitost toga područja. U blizini se nalazi i impresivni Manojlovački slap, najviši slap na rijeci Krki, s čijeg se vidikovca pruža pogled na jedan od najupečatljivijih prizora u Parku. Za one željne aktivnijeg doživljaja, Park nudi razgranatu mrežu biciklističkih ruta, koje vode kroz različite krajolike. Upravo je ovaj dio Parka idealan za istraživanje na dvama kotačima. U Eko kampusu „Krka“ može se unajmiti električni bicikl, pedalec, koji omogućuje dulju i opušteniju vožnju uz minimalni napor i maksimalni užitak u prirodi.

Jednako su privlačne i poučno-pješačke staze koje, prateći tok rijeke, vode kroz različita staništa otkrivajući skrivene kutke Parka. Šetnja tim stazama pruža priliku za promatranje prirode izbliza, ritmom koji omogućuje da se uoče detalji koji bi posjetitelju inače promaknuli.

Poseban doživljaj pruža posjet centru Krka – vrelo života u Kistanjama, u kojemu se kroz suvremene interpretacijske sadržaje istražuje uloga vode kao temelja života. Centar zaokružuje priču o Krki, ne samo kao prirodnom fenomenu, nego i kao prostoru u kojem su se stoljećima u suživotu isprepletali priroda i čovjek.

Boravak u tom dijelu Parka prirodno potiče i održiviji način istraživanja. Hodanje i vožnja bicikla omogućuju tiši, neposredniji kontakt s okolišem, smanjuju utjecaj na prirodu i istovremeno obogaćuju doživljaj prostora.

Hostel Titius i Eko kampus „Krka“ savršena su baza za sve one koji žele doživjeti Krku na drukčiji način: aktivno, edukativno i u skladu s prirodom. To nije tek posjet nacionalnom parku, već iskustvo koje se pamti po osjećaju slobode i nesputanosti u otkrivanju jednog od najljepših krajolika Hrvatske i po istinskom povezivanju s njim.