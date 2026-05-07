STOP SHOP nastavlja kampanju besplatnih pregleda madeža diljem Hrvatske

Kampanja besplatnih pregleda madeža „STOP! Pregledaj se!“, koju STOP SHOP provodi treću godinu zaredom, ove godine bilježi svoje najopsežnije izdanje. Od travnja do kraja lipnja pregledi će se održati na svih 19 STOP SHOP lokacija diljem Hrvatske, čime je ova javnozdravstvena inicijativa dostupna tisućama građana.

Na prvih devet ovogodišnjih lokacija gotovo 330 građana odazvalo se preventivnim pregledima, čime inicijativa već u prvim mjesecima godine dodatno potvrđuje svoj snažan javnozdravstveni učinak. Takav odaziv potvrđuje koliko građani prepoznaju njihovu važnost kada su dostupni i jednostavni za organizaciju.

Fokus kampanje seli se u Dalmaciju

U svibnju kampanja dolazi u Dalmaciju, a jedan od ključnih termina održat će se u STOP SHOP-u Kaštel Sućurac , na adresi Cesta Franje Tuđmana 344, u ponedjeljak, 12. svibnja, u terminu od 15 do 19 sati.

Pregledi će se obavljati uz obavezno prethodno naručivanje putem online obrasca, koji će biti dostupan putem službenih profila STOP SHOP-a na Facebooku i Instagramu , pa se zainteresiranim građanima preporučuje pravovremeno praćenje objava kako bi osigurali svoj termin.

Ovaj termin ima i dodatnu simboliku jer se održava upravo na dan kada STOP SHOP Kaštel Sućurac obilježava svoj četvrti rođendan, čime se dodatno naglašava povezanost retail parka sa zajednicom u kojoj djeluje.

Prevencija dostupna diljem Hrvatske

Projekt „STOP! Pregledaj se!“ pokrenut je prije dvije godine kao pilot u Gospiću i upravo u Kaštel Sućurcu, gdje je već u početnoj fazi zabilježen snažan odaziv građana. U drugoj godini kampanja je proširena na sedam lokacija, a pregledano je više od 400 građana.

Ove godine kampanja ide korak dalje i obuhvaća sve STOP SHOP lokacije diljem Hrvatske, uključujući gradove među kojima su Osijek , Našice , Valpovo , Ludbreg , Kaštel Sućurac , Velika Gorica , Gospić , Daruvar , Vinkovci , Labin , Pazin , Čakovec , Đakovo , Vukovar , Virovitica , Krapina , Dugo Selo , Ivanec te Nova Gradiška . Pregledi su brzi, stručni i u potpunosti besplatni, a provode se u suradnji sa zdravstvenim stručnjacima, čime se osigurava njihova kvaliteta i pouzdanost.

U vremenu kada se briga o zdravlju često odgađa zbog nedostatka vremena ili složene organizacije, STOP SHOP ovom inicijativom omogućuje jednostavan i dostupan način preventivnog pregleda.

Jer iako pregled traje svega nekoliko minuta, njegov učinak može biti dugoročan.