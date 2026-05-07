Fotografija iz bolnice šokirala regiju, odmah se oglasila Kolinda

Bivši slovenski predsjednik Borut Pahor ozlijedio se tijekom biciklističkog spusta s Pasje ravni u Sloveniji te je završio u bolnici.

Kako je objavio, slomio je ključnu kost i lopaticu, a uz fotografiju iz bolničkog kreveta pojasnio je što se dogodilo.

Povodom njegove objave na Instagramu se oglasila i bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja mu je javno poželjela brz oporavak, ali i iskoristila trenutak kako bi poslala važnu poruku o sigurnosti u prometu.

Uz fotografiju njihova druženja s nedavne proslave njezina rođendana u Ljubljani, Grabar-Kitarović emotivno se obratila svom dugogodišnjem prijatelju.

''Želim brz oporavak svom dragom prijatelju, koji je doživio ozbiljnu biciklističku nesreću, ali se, srećom, dobro oporavlja. Pouka priče: nikada ne podcjenjujte moć dobre kacige! I molim vas, uvijek je nosite kada vozite bicikl! Dijelim s vama naše najnovije zajedničke fotografije – s mog posljednjeg rođendana u Ljubljani s grupom prijatelja. Kao što vidite, odlično smo se zabavili! Pratite nas za još naših avantura – uskoro'', napisala je Kolinda, piše Dnevnik.hr.

Inače, tijekom svojih predsjedničkih mandata Kolinda Grabar-Kitarović i Borut Pahor razvili su vrlo blizak odnos, koji su često njegovali neformalnim susretima, zajedničkim događajima i prijateljskim druženjima, zbog čega ne čudi što je upravo ona među prvima javno reagirala nakon njegove nesreće.