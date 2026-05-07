Da, i ovo se događa... Dobio je pismo s kaznom od 920 eura zbog počinjenog prometnog prekršaja, međutim tvrdi da nikad nije bio u Italiji

Sve je moguće u prometu i za sve se treba pripremiti. Pa čak i za situacije u kojima niste sudjelovali. Šveđanin Olof Franzén prije dvije godine dobio je pismo s kaznom od 920 eura zbog počinjenog prometnog prekršaja u talijanskom primorskom ljetovalištu, piše HAK revija. No postoji smo jedan problem, Franzén nikada nije bio u Italiji, a nije ni njegov automobil. Zahtjev švedske tvrtke za naplatu dugova bio je autentičan. Priložene su slike s kamera za brzinu i registracijski broj bio je ispravan. No njegov sivi Ford nije bio na fotografijama nego crveni Suzuki.

– Mislio sam da je to malo čudno, jer nikad nisam ni bio u Italiji. Često sam u Španjolskoj, ali Italija? Nikad – rekao je Olof Franzén za Heli Gotland.

Slučaj je riješen, odnosno barem se tako činilo. Sada je Olof dobio novi zahtjev za plaćanje kazne, samo se promijenila agencija koja naplaćuje kazne. Šveđanin misli da je isti slučaj ponovno pokrenut. U međuvremenu nije bio u Italiji i ne postoji razlog zašto bi dobio kaznu za prometni prekršaj. Olof Franzén primio je više pisama sa zahtjevima za plaćanje. Više se ne spominje iznos. Situacija je iznimno neugodna…