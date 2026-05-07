Državljanin Indije u Dalmaciji izbo muškarca u trbuh: Dobio dvije i pol godine zatvora

Županijski sud u Zadru objavio je presudu kojom je D.H., 48-godišnji državljanin Indije, proglašen krivim za pokušaj ubojstva te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci. Sudsko vijeće pod predsjedanjem suca Ante Bačića utvrdilo je da je optuženik u rujnu prošle godine, nakon verbalnog sukoba u alkoholiziranom stanju, razbijenom staklenom bocom zadao ubodnu ranu poznaniku.

Incident se dogodio 6. rujna 2025. godine oko 20 sati u prizemlju stambene zgrade u vlasništvu tvrtke “Vrtni centar Holus d.o.o.”, gdje su optuženik i žrtva BHK zajedno boravili i konzumirali alkohol, javlja O23. hr. Tijekom svađe, DH je uzeo razbijenu bocu alkoholnog pića te oštrim dijelom zadao oštećeniku ubodnu ranu u lijevu stranu abdomena. Iako je žrtva zadobila lakšu tjelesnu ozljedu u vidu otvorene rane trbušne stjenke i hematoma, sud je radnju kvalificirao kao pokušaj ubojstva jer je udarac bio usmjeren prema vitalnim organima.

Tijekom dokaznog postupka, DH je promijenio prvotnu obranu te u cijelosti priznao počinjenje kaznenog djela.