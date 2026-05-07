Kišna Sudamja: Umjesto sunčanih naočala ove godine glavnu riječ vode - kišobrani

Blagdan svetog Dujma, zaštitnika Splita, ove godine protječe u znaku uporne kiše koja od ranih jutarnjih sati natapa gradske ulice i Rivu. Unatoč sivom nebu i vremenu koje više podsjeća na kasnu jesen nego na početak svibnja, tradicionalna svečana procesija ipak je održana, potvrdivši još jednom koliko je Sudamja važna Splićanima i njihovim gostima.

Procesija je krenula od Katedrale svetog Dujma, nastavila Hrvojevom ulicom i stigla do Rive. Mnogi vjernici i sudionici stigli su pod kišobranima, u kabanicama i toplijoj odjeći, pokušavajući sačuvati barem djelić blagdanskog ugođaja usprkos vremenskim neprilikama.

Prizori ovogodišnje Sudamje u potpunoj su suprotnosti s prošlogodišnjim blagdanom, kada je Split bio okupan suncem, a Riva prepuna građana i turista u kratkim rukavima i sa sunčanim naočalama. Ove godine najtraženiji “modni detalj” je – kišobran.

Fotografije najbolje svjedoče toj razlici: lanjska sunčana i užurbana Riva puna ljudi, djece i turista, nasuprot ovogodišnjim prizorima mokrih kamenih ploča i manje ljudi. Unatoč svemu, ni kiša nije uspjela zaustaviti tradiciju dugu stoljećima. Sudamja je i ove godine pokazala kako blagdan svetog Dujma za Split nije samo događaj, nego dio identiteta grada.

