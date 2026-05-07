Ne događa se često: Dio Dalmacije najhladniji u zemlji, kiša “počastila” Split na dan grada. Evo što slijedi u nastavku dana

Četvrtak je, na žalost mnogih Splićana, donio oblačno vrijeme uz povremenu kišu, koja je lokalno bila i obilnija. S obzirom na sušu u Dalmaciji u dosadašnjem tijelu proljeća, aktualna kiša je više nego dobrodošla, o njenim benefitima za mladu vegetaciju i hidrološku situaciju s približavanjem ljeta ne treba posebno govoriti, no kako se danas slavi blagdan svetog Dujma, dan grada protječe s manje “šušura” nego boi to bilo po stabilnim vremenskim prilikama.

Dijelovi Dalmacije, zanimljivo su među najhladnijim dijelovima zemlje. Sinjal na Dinari mjeri 5 °C, a dio Dalmatinske zagore je na samo 10 °C. Sredinom dana temperature zraka su od 10 do 18 °C, što je bitno hladnije u odnosu na početka tjedna. Samo u odnosu na jučer u dijelu Dalmatinske zagore, osobito prema BiH, temperature su niže za 10 stupnjeva.

Kiša je neravnomjerno raspoređena. Kako smo i najavili, lokalno su pale tek simbolične količine, a ponegdje obilna kiša. U 12 sati oborinsku listu predvode Kostanje s čak 67 litara što nije daleko od oborinskog mjesečnog prosjeka za svibanj.

Tugare mjere 41 litru, Blato na Cetini 37, Zadvarje 34. U Jesenicama kod Maslenice je palo 27 litara, u Žrnovnici 25. U slavljeničkom Splitu je palo 7 do 10 litara kiše po metru kvadratnome.

Meteorološki radar sredinom dana ukazuje na oborinsku zonu nad velikim dijelom srednje Dalmacije. Kiša će povremeno padati i sljedećih nekoliko sati, no definitivno je dobra vijest da će se naoblaka tijekom poslijepodneva postupno razbijati, a sunčana razdoblja bit će češća.

Dobra vijest za Splićane je to da bi kasno poslijepodne i navečer vrijeme vrlo vjerojatno bilo stabilno, pa će se popodnevno-večernja zbivanja odvijati bez ikakvih problema.

I petak će biti promjenjiv, a stabilnije vrijeme se očekuje za vikend.